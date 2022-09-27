Япония потребовала от России извинений из-за задержания консула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в дипломатическое ведомство. Там от него потребовали принести "официальные извинения" из-за появившихся накануне сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Об этом сообщает Abema News.

- В ответ на сложившуюся ситуацию, вице-министр иностранных дел (Такэо) Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений, - заявил Хаяси.

Также министр добавил, что "нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью".

Днем ранее сообщалось, что японский дипломат был задержан сотрудниками ФСБ России за шпионаж. Консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори после своего задержания российскими силовиками признал, что нарушил закон. После этой ситуации Тацунори был объявлен "persona non grata" в связи его деятельностью, по дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.