Чернышенко заявил, что Россия стала одним из лидеров по восстановлению туротрасли после пандемии

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия вошла в число мировых лидеров по восстановлению туристической отрасли после пандемии. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе поздравления сотрудников туриндустрии с Международным днем туризма, который отмечается 27 сентября.

"По итогам прошлого года по темпам восстановления после пандемии показателей туристической отрасли Россия показала один из лучших результатов в мире", - констатировал Чернышенко.

По его словам, одним из важных факторов для достижения этого результата стала реализация более 100 мероприятий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрии гостеприимства", который был утвержден российским лидером Владимиром Путиным в мае 2021 года.

Зампред правительства РФ также отметил важность создания безопасных внутренних туристических маршрутов и качественной инфраструктуры в регионах страны, которые сделали доступным детский и семейный отдых.

Чернышенко пожелал сотрудникам российской туриндустрии здоровья, благополучия, отличного сервиса и благодарных туристов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Ростуризме и Ассоциации туроператоров России подвели итоги летнего сезона отпусков. Летом 2022 россияне много путешествовали по стране.

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала цифру: 25 миллионов человек загорали на отечественных пляжах, отдыхали на природе или изучали городские достопримечательности с мая по август 2022 года. Это больше, чем прошлым летом, и больше, чем до пандемии.