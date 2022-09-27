Врач-диетолог назвала главный продукт осени, который должен быть на каждом столе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала главный продукт осени, который должен быть на каждом столе. Эксперт советует не забывать в это время года про квашенную капусту. Она богата витамином С и очень важна для нормализации работы микрофлоры кишечника.

- Витамин С в квашеной капусте сохраняется даже лучше, чем если это свежий продукт, за счет кислой среды, - говорит врач NEWS.ru.

Капуста является ферментированным продуктом, который важен для поддержания балансы микрофлоры. Регулярное употребление ее в пищу поспособствует укреплению иммунитета.

Витамин С тоже очень важен. Он защищает организм человека от бактериальных и вирусных инфекций, делает нас бодрее, способствует заживлению ран.

Врачи также советуют разнообразить рацион всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Например, дефицит витамина D провоцирует многочисленны болезни, так как способствует иммунным нарушениям. Человек становится восприимчивостью к инфекциям.