Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ не знают, сколько россиян покинули страну за последнее время Фото: REUTERS

В Кремле не располагают цифрами по уехавшим из РФ гражданам после начала проведения в стране частичной мобилизации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации президента РФ подобными данными не располагают, но эта информация есть у погранслужбы. Как пишет РИА Новости, именно это ведомство может предоставить СМИ соответствующие статистические данные.

"Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу", - цитирует информагентство официального представителя Кремля.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года по решению президента страны Владимира Путина. По данным Минобороны России, в общей сложности в рамках мобилизационных мероприятий в армию РФ планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.

В российском военном ведомстве отдельно подчеркнули тот факт, что на время проведения частичной мобилизации никаких ограничений на передвижение граждан вводить не планируется.