Константин Затулин считает, что настало время официально вернуть в РФ смертную казнь Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Константин Затулин предложил поднять вопрос о возможной отмене в стране моратория на смертную казнь. С соответствующим заявлением депутат-единоросс выступил в ходе пленарного заседания нижней палаты отечественного парламента.

Как отмечает информагентство РИА Новости, Затулин считает, что Госдуме необходимо как можно скорее провести консультации по возможной отмене моратория на смертную казнь с президентом России Владимиром Путиным. Поводом для такого заявления народного избранника стала резонансная стрельба в ижевской школе, в результате которой от действий злоумышленника (бывшего ученика этой школы, страдавшего шизофренией) погибли 17 человек, в том числе 11 детей.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ответ на инициативу Затулина предложил подготовить протокольное поручение, его рассмотрят по регламенту.

Между тем, в Кремле уже официально заявили о том, что на уровне администрации президента никаких консультаций и разговоров об отмене моратория на смертную казнь в настоящее время не ведется. "В Кремле таких обсуждений не ведется", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.