Путин назвал надувательством Запада ситуацию с поставками продовольствия беднейшим странам мира

Владимир Путин публично выступил с резкой критикой в адрес лидеров западных государств Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал публично "хищнической" и "циничной" позицию богатейших стран мира. По словам российского лидера, Запад продолжают скупку продовольствия, несмотря на угрозу глобального продовольственного кризиса (который, прежде всего, может коснуться беднейших государств планеты).

С соответствующим заявлением Путин выступил в ходе состоявшегося 27 сентября 2022 года совещании по вопросам сельского хозяйства.

"Зерно с Украины уходит мимо беднейших стран мира, несмотря на то, что РФ давно подняла эту проблему", - подчеркнул президент РФ.

По мнению Путина, ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам в мире не меняется, "это сплошное надувательство со стороны Запада".

Ранее Путин публично заявлял о необходимости корректировки "зерновой сделки" по вывозу зерна из украинских портов. Он считает, что в настоящее время ход реализации сделки является крайне несправедливым, так как зерно с Украины направляется по большей части не в беднейшие страны, а в различные западные государства.