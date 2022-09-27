Госдума приняла закон об освобождении мобилизованных россиян и их семей от пеней по ЖКХ

Государственная дума России одобрила важный законопроект о льготах для мобилизованных граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении поправки вице-спикера ГД, единоросса Сергея Неверова и главы комитета ГД по ЖКХ Сергея Пахомова об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.

Согласно данному законопроекту, россиян заключивших контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта необходимо будет освобождать от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Также от пеней мобилизованных россиян и их семьи будут освобождать в случае несвоевременной уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, отмечается в сопровождающих проект документах.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября нынешнего года. Об этом в своем специальном видеообращении к россиянам сообщил президент страны Владимир Путин.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, среди призванных в рамках частичной мобилизации будут россияне, прошедшие военную службу и имеющие необходимые для задач СВО на Украине военно-учетные специальности.

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) уже начал сбор обращений со стороны россиян с жалобами на ошибки и нарушения в ходе проходящей в РФ частичной мобилизации. В ОНФ публично пообещали, что все мобилизованные по ошибке россияне будут оперативно возвращены домой и на фронт абсолютно точно не отправятся.