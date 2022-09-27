Спецборт МЧС России доставил в аэропорт Жуковский раненных при стрельбе в Ижевске, фото: соцсети

Спецборт МЧС России доставил в аэропорт "Жуковский" Московской области раненных при стрельбе в ижевской школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 доставил пострадавших в аэропорт "Жуковский", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что в процессе полета пострадавшие находились в специальных медицинских модулях, позволяющих контролировать состояние пациентов.

В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сайт IZH.KP.RU публиковал список погибших и раненых в стрельбе в школе № 88 в Ижевске 26 сентября 2022 года.