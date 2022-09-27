Запад применяет двойные стандарты к референдумам, заявили эксперты из США, Франции и Сербии

Зарубежные эксперты рассказали о двойных стандартах Запада применительно к референдумам о самоопределении на примере Косово. Фото: REUTERS

Запад практикует двойные стандарты в отношении референдумов о самоопределении, признавая их итоги тогда, когда считает их политически выгодными. Об этом заявили зарубежные эксперты во время круглого стола «Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом» в МИА «Россия сегодня».

США признают либо не признают результаты референдумов, руководствуясь своими геополитическими интересами, заявил американский политический эксперт Эндрю Корыбко, его мнение поддержал эксперт по геополитическим вопросам Фабрис Беор из Франции.

«В ситуации с текущими референдумами мы видим, что это выражение воли народа, подтвержденное исторической законностью и недавней историей их страны, подтвержденное Уставом ООН, который признает право народов на самоопределение. Но Запад не может и не хочет это признать, просто потому, что мы находимся в положении геополитического противостояния, где их главная задача – сдерживать Россию», - цитирует Беора портал НОМ.

Эксперты отметили, что примером политики двойных стандартов Запада в отношении международного права может считаться «косовский прецедент», напомнив, что Евросоюз поддержал независимость самопровозглашенного анклава без всяких референдумов.

«Русскоязычное население восемь лет подвергалось геноциду со стороны украинской власти, и они не имеют право на самоопределение, а косовские албанцы имеют право на использование своего языка и культуры – такая позиция западных политиков – это демонстрация двойных стандартов», - заявила Генеральный директор Центра геостратегических исследований, политолог Драгана Трифкович из Сербии.

Сербский правозащитник Слободан Стойичевич допустил распад ЕС в случае дальнейшей эскалации агрессии против России, а политолог Йохан Бэкман из Финляндии назвал референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях «полным провалом для Запада», подчеркнув, что н этих территориях «проживают русскоговорящие, православные люди и их стремление жить в России – абсолютно естественно и законно».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что законодатели России готовы к возможному вхождению новых регионов в состав страны.

Как может проходить процедура принятия новых территорий в состав России после референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году, читайте здесь на KP.RU.