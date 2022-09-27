Кандидат в президенты Австрии Грош считает санкции против России "войной против самих себя" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты Австрии, бизнесмен и блогер Геральд Грош (Gerald Grosz) назвал санкции Евросоюза против России "войной против самих себя".

"И основная причина (необходимости выхода из ЕС - прим. ред.) - экономическая война против России. Мы ведем войну против самих себя из-за непрошенной солидарности", - заявил Грош, отвечая на вопрос, поддержал бы он выход Австрии из ЕС.

Также Грош считает, что благосостояние Европы было построено "за счет покупки очень дешевой энергии, в том числе, в России".

Ранее министр экономики Австрии предупредила о болезненных последствиях санкции против России, об этом сообщал сайт KP.RU.

Также ранее глава МИД Австрии заявил, что антироссийские санкции сказываются на республике. Министр заявил, что Москва является важным торговым партнером Вены.