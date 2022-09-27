Украинские войска за время референдума 17 раз обстреляли территорию ЛНР Фото: REUTERS

Украинские военные 17 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) за время референдума по вхождению ЛНР в состав России, в частности, из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За период проведения референдума о вхождении в состав России (с 23.09.2022 по 27.09.2022), представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 17 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по 11 населенным пунктам республики с применением НАТОвского вооружения, американской РСЗО M142 HIMARS (82 ракеты) и артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров (шесть снарядов)", - уточняется в сообщении представительства в Телеграм-канале.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.