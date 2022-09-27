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Политика27 сентября 2022 13:58

Украинские войска за время референдума 17 раз обстреляли территорию ЛНР

В том числе, обстрелы велись из РСЗО HIMARS
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинские войска за время референдума 17 раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские войска за время референдума 17 раз обстреляли территорию ЛНР

Фото: REUTERS

Украинские военные 17 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) за время референдума по вхождению ЛНР в состав России, в частности, из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За период проведения референдума о вхождении в состав России (с 23.09.2022 по 27.09.2022), представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 17 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по 11 населенным пунктам республики с применением НАТОвского вооружения, американской РСЗО M142 HIMARS (82 ракеты) и артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров (шесть снарядов)", - уточняется в сообщении представительства в Телеграм-канале.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.