Bloomberg: фондовые рынки Британии потеряли 500 миллиардов долларов из-за Трасс

Лиз Трасс Фото: REUTERS

После прихода Лиз Трасс на должность премьера Великобритании британские фондовые рынки лишились 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

"Далеко не всегда Британия является надежной парой рук, к которой привыкли инвесторы, сейчас страна больше похожа на дикий запад", - считает аналитик инвестиционного фонда AJ Bell Дэнни Хьюсон.

Как уточняется в публикации, с 5 сентября 2022 года индекс FTSE 350 Лондонской биржи потерял свыше 300 миллиардов долларов рыночной капитализации. За это время обвалился индекс гособлигаций страны, потеряв в цене свыше 173 миллиардов долларов.

Ранее Bloomberg сообщал, что при премьерстве Трасс Британия рискует погрязнуть в кризисах. Такое мнение выразил бывший главный редактор Daily Telegraph Макс Хастингс.