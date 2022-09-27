Премьер Венгрии призвал ЕС и США обсудить целесообразность продолжения санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Евросоюзу и Соединенным Штатам следует обсудить, как долго Запад продолжит вводить санкции в отношении России, пока не стало поздно, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Введенные санкции нанесут огромный ущерб Европе. За полгода Россия заработала 158 млрд евро выручки от увеличения экспорта энергоресурсов, половину этих денег – 85 млрд евро – выплатили страны Евросоюза. Можно смело сказать, что санкции сделали европейский народ беднее, а Россия не упала на колени. Вся Европа ждет ответа от Брюсселя на вопрос, долго ли мы будем это продолжать. Пришло время быть честным с нашими американскими друзьями по этому вопросу, пока не стало слишком поздно», – написал политик в Facebook*.

По мнению Орбана, политика санкций стала тем оружием, которое «выстрелило в ногу» самому Евросоюзу. Он обратил внимание, что ограничения против России не привели к окончанию боевых действий на Украине, однако спровоцировали росту счетов за электроэнергию в Европе. Венгерский премьер призвал власти ЕС перестать ставить на карту «судьбу целых экономик и миллионов людей».

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Венгрии призвали ЕС отойти от политики санкций и начать переговоры с Россией.

*Запрещенная в Росии экстремистская организация