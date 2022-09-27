В Минобороны РФ заявили, что большинство российских БПЛА не удовлетворяют требованиям министерства

По словам Минобороны РФ, наиболее востребованными в войсках БЛА являются беспилотники радиотехнической разведки Фото: Минобороны РФ

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ. С соответствующим заявлением выступил представитель российского Минобороны полковник Игорь Ищук.

"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения - элементная база", - цитирует Ищука информагентство ТАСС.

При это Ищук уточнил, что современные, востребованные и качественные беспилотники в России также уже производятся, но пока что в недостаточном количестве.

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу публично пообещал, что российские войска (в том числе и воинские подразделения, участвующие в специальной военной операции России на Украине) скоро получат современные стратегические беспилотники. Предполагается, что оперативная поставка беспилотников данного типа в ВС РФ "поможет сберечь личный состав".