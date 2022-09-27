В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Украины сорвать референдум Фото: REUTERS

Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предложил рассмотреть в ходе заседания Совбеза ООН попытки Украины сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ.

"На заседании Совбеза ООН нужно рассматривать не факт проведения референдумов, а попытки Украины их сорвать", - сказал Мирошник РИА Новости.

Он рассказал, что за пять дней ВСУ выпустили по территории республики 82 ракеты HIMARS, были ранены 15 человек, в том числе, двое детей, оказались повреждены или разрушены 37 жилых домов.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.