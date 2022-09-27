Глава ЛНР Пасечник считает, что большинство жителей проголосовали за присоединение к России

Леонид Пасечник, фото: администрация главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме жители республики отдали за вхождение в состав России.

"Как и в далеком 2014 году, мы вышли и показали свое единство! Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано "За" вхождение в состав России. Это основано на общении с вами, на ваших горящих глазах, которые я мог видеть, посещая участки", - отметил Пасечник в своем Телеграм-канале.

Также Леонид Пасечник в своем сообщении объявил об окончании референдума о вхождении ЛНР в состав России и поблагодарил жителей республики за участие в голосовании.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.