В Самарской области 69 мобилизованных вернулись домой из воинских частей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил обращения граждан относительно частичной мобилизации. Об этом стало известно на встрече с военным комиссаром региона Алексеем Вдовиным и и.о. военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым.

Жители губернии сообщали о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора. По поручению главы региона были проверены сведения по каждому призывнику. В результате 69 мобилизованных вернулись домой из воинских частей.

В рамках встречи стало известно, что в Самарской области скорректируют работу комиссий. Теперь в них будут работать врачи – как при обычном призыве.

– Защита Родины – это священный долг каждого гражданина. И я горжусь земляками, которые приходят в комиссии, в том числе, добровольно, чтобы встать на защиту нашей страны, наших братьев с Донбасса, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. – В армии нужны люди, способные выполнять боевую задачу. Не нужно волноваться, нервничать. Вызвали по повестке – необходимо явиться в военкомат, чтобы не считаться уклонистом или трусом. А если есть проблемы по здоровью – нужно взять с собой соответствующие документы и справки. Врачи разберутся, и если человек критериям не соответствует – поедет домой. В каждом конкретном случае разберемся по справедливости, и в соответствии с нормами закона будет принято решение.

Помимо этого, глава региона встретился с руководителями системообразующих предприятий и организаций. Им сообщили о порядке предоставления отсрочки от мобилизации ценным специалистам. В данный момент они составляют и уточняют реестры.