Общественная палата России признала прошедшие референдумы состоявшимися, фото: Александр Река/ТАСС

Общественная палата России констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись.

"Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - рассказала заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова в ходе единого центра сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.