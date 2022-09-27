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Политика27 сентября 2022 16:24

Общественная палата России признала прошедшие референдумы состоявшимися

Об этом сообщила зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Общественная палата России признала прошедшие референдумы состоявшимися, фото: Александр Река/ТАСС

Общественная палата России признала прошедшие референдумы состоявшимися, фото: Александр Река/ТАСС

Общественная палата России констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись.

"Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - рассказала заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова в ходе единого центра сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.