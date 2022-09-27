Цены на газ в Европе выросли за день почти на 20 процентов

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 20 процентов Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 20 процентов. Сейчас цена на голубое топливо на европейском рынке составляет чуть ниже 2070 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стремительный рост на газ в Европе фиксируется в связи с ЧП, которое произошло с российским газопроводом "Северный поток". Ожидается, что 28 сентября 2022 года рост цен на газ на европейских рынках может продолжиться.

В ночь на 26 сентября нынешнего года произошла утечка из нитки «Северного потока – 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». В настоящее время идет расследование инцидента.

В Германии полагают, что причиной падения давления в газопроводах могла стать целенаправленная диверсия. Известно, что эксперты по безопасности не исключают версию о саботаже. В ВМС Дании заявили, что о саботаже может говорить целый ряд фактов.