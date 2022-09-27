Помощница госпитализированного Александра Калягина раскрыла правду о его состоянии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер театра и кино Александр Калягин в порядке, с ним все нормально. Об этом журналистам после появившихся сообщений о его госпитализации в московский кардиоцентр из-за проблем с сердцем рассказала помощница Татьяна.

- Только что с ним разговаривала, с ним все в порядке. Мы с ним делали деловое письмо, - сообщила "Пятому каналу" помощница.

Татьяна также пояснила, что 80-летний Калягин сейчас находится на плановом трехдневном обследовании. Сама она в скором времени тоже собирается пройти подобное.

- Все нормально, - заверила помощница журналистов еще раз.

Ране сообщалось, что артист уже несколько лет занимается своим здоровьем. В частности, это связано с тем, что Калягин страдает от ряда хронических заболеваний.

Как писал сайт KP.RU, Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области. После окончания "Щуки" в 1965 году был принят в Театр на Таганке, но вскоре ушел в Театр им. Ермоловой. Затем 20 лет служил во МХАТе, когда театром руководил Олег Ефремов. В 1992-м году он создал театр Et Cetera, а в 96-м стал председателем Союза театральных деятелей России.