Небензя: референдумы были проведены с соблюдением всех международных правил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что референдумы о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил.

По его словам, международные наблюдатели в соцсетях рассказывают о том, как были удивлены радости простых граждан.

Кстати, военкор KP.RU Александр Коц наблюдает за последним днем референдума в ЛНР и рассказывает, что увидели иностранные наблюдатели на референдуме в Луганске: "Все, что говорят на Западе, не соответствует действительности"

Как рассказывал сайт KP.RU, процедура принятия новых субъектов в состав России сформулирована уже давно - еще в 2001 году специальным федеральным конституционным законом. В нем прописано буквально все - от условий, которые выдвигаются кандидатам, до мелких хозяйственных вопросов. Подробнее о том, что будет после референдумов в Запорожье, на Херсонщине и в Донбассе читайте здесь.

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