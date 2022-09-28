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В мире27 сентября 2022 23:18

Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир»

Ранее частные турецкие банки перестали использовать карты "Мир"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир»

Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы "Мир", сообщает турецкий телеканал NTV. При этом отмечается, что официальные источники пока не подтвердили данную информацию.

Телеканал утверждает, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром, однако оно еще официально не оглашено. Ожидается, что это может произойти в среду, 28 сентября 2022 года.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, СМИ заявили, что Вашингтон угрожает турецким банкам санкционными ограничениями за использование российской платежной системы «Мир», Как сообщалось Эрдоган планирует принять решение по дальнейшему использованию российских карт в стране.

Накануне турецкие Denizbank и Isbankasi объявили о прекращении обслуживание карт «Мир», указав на введенные США и Великобритании антироссийские санкции, однако пока крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему обслуживают карты «Мир».