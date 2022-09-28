Небензя заявил, что президенту Украины Зеленскому не удастся сорвать частичную мобилизацию в России Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию в России.

"Он (Зеленский) заметил, что власть в Киеве не гнушается иногда использовать русский язык из тактических и пропагандистских соображений. Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом", - сказал он на заседании СБ ООН.

Как отметил Небензя, российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь, знают, за что сражаются.

Частичная мобилизация - процесс сложный. И как в любом сложном процессе, возможны ошибки. Бывает и такое, что повестки могут получать и те, кто должен стопроцентно иметь отсрочку, например, многодетные отцы. К счастью, есть и положительные новости. В интернете появились сообщения, что некоторых пришедших с повестками в военкомат после уточнения ситуации отправляют восвояси. А, например, глава Якутии Айсен Николаев рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову, что из частей вернули как минимум 50 человек, мобилизованных по ошибке.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ С ОТВЕТАМИ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА

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