Рекорд за всю историю России: Путин заявил о возможности собрать 150 млн тонн зерна в 2022 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в 2022 году.

«По оперативным данным, урожай в текущем году обещает быть достойным, по некоторым составляющим — просто рекордным», — заявил российский лидер, отметив, что суммарный сбор зерна в России в этом году может составить 150 млн т, в том числе пшеницы — 100 млн т.

По словам Путина, это станет рекордным значением за всю историю России.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, отметил, что текущем году урожай зерновых может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизиться к максимальному. Патрушев также уточнил, что реализация механизма квотирования зерна в предстоящем сезоне будет продолжена, а вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры, по его словам, не рассматривается. Кроме того, министр сообщил, что в следующем году возможно будет выделена отдельная квота по экспорту зерна для Дальнего Востока, в том числе по кукурузе.