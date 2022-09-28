Захарова задалась вопросом, кому грозит глава ЕК за «саботаж» на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, кому грозит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая назвала «саботажем» повреждения на «Северных потоках», призвав провести расследования.

«Урсула фон дер Ляйен пригрозила решительными действиями за «саботаж» - так она назвала ЧП с «Северных потоках». Не понимаю: евродепутат Сикорский благодарит за случившееся США, кому же тогда «грозит» Урсула», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого Захарова отреагировала на заявление депутата Европарламента и экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу инцидента, назвав его словам заявлением о теракте.

Напомним, в минувший вторник, 27 сентября, оператор Nord Stream AG заявил о разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», из-за которых снизилось давление. Такие разрушения назвали беспрецедентными. Урсула фон дер Ляйен призвала провести расследование, назвав произошедшее диверсией.

Тем временем Сикорский в своем Twitter поблагодарил Вашингтон. «Спасибо, США», - написал он, разместив цитату американского лидера Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.