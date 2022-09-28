Видео боевой работы расчетов ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации опубликовало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 28 сентября, показало видео боевой работы зенитной ракеты комплекса «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Данные комплексы оснащены усовершенствованной электроникой, а также новыми зенитными ракетами, число которых увеличилось до шести. Как заявили в российском военном ведомстве, «Бук-М3» поражают любые летальные аппараты, в том числе ракеты, которые выпущены американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Сам комплекс видит достаточно далеко, и если цель находится в зоне, то это буквально взять на сопровождение, доложить, определить и пуск. Порядка двух - трех секунд - ракета ушла», - заявил в обнародованном видео командир батареи с позывным «Бродяга».