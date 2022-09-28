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Политика28 сентября 2022 9:51

Песков прокомментировал возможную смену формата спецоперации

Песков заявил, что решение о переформатировании спецоперации может принять только президент
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможную смену формата спецоперации

Песков прокомментировал возможную смену формата спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил на вопрос, будет ли специальная военная операция на Украине после присоединения новых регионов к Российской Федерации переформатирована в контртеррористическую.

По его словам, подобные решения может принимать только президент России. «Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», - отметил представитель Кремля в среду, 28 сентября.