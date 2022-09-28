Песков прокомментировал возможную смену формата спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил на вопрос, будет ли специальная военная операция на Украине после присоединения новых регионов к Российской Федерации переформатирована в контртеррористическую.

По его словам, подобные решения может принимать только президент России. «Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», - отметил представитель Кремля в среду, 28 сентября.