Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета России на 2023 - 2025 годы

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России направило в Госдуму РФ проект федерального бюджета страны на 2023-2025 годы. Данное распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлен на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - сказано в заявлении правительства.

Отмечается, что при формировании данного документа уточнили социальные обязательства перед россиянами, а также поручения главы государства, среди которых адресная поддержка семей с детьми, а также выплата пособий беременным женщинам и испытывающим материальные трудности, развитие программ медицинской реабилитации. Кроме того, было увеличено финансирование на поддержание работы региональных больниц.

Проект бюджета был основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития, документ подразумевает переход к росту экономики в 2024 году на уровне более 2%.