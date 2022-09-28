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Политика28 сентября 2022 10:35

Володин сообщил, что пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября 2022

Сроки проведения мероприятия скорректированы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пленарные заседания Государственной думы России состоятся 3 и 4 октября 2022 года. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, сроки проведения мероприятия скорректированы по понятным причинам.

"Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - уточнил Володин.

Как ранее писал сайт KP.RU, по итогам референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, население проголосовало за вхождение субъектов в состав Российской Федерации.

Теперь президенту России Владимиру Путину, Государственной думе и Совету Федерации страны предстоит отреагировать на обращения лидеров ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, в которых они просят принять регионы в состав страны в качестве полноценных субъектов РФ.