ВСУ потеряли более 70 человек при попытке наступления на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских военнослужащих при попытке наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Воздушно-космические войска РФ уничтожили за сутки более 100 украинских военных и 20 единиц техники ударами по пунктам временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Еще более 90 военных ВСУ и наемников были ликвидированы в районе Николаева огневым ударом по пункту временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад украинских войск.