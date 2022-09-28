Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store Фото: REUTERS

Компания Apple приняла решение об удалении сервисов российской компании VK, в том числе социальной сети, из App Store из-за антироссийских санкций британских властей. Об этом сообщил представитель Apple Адам Дема.

«Эти приложения распространяются разработчиками из компаний, которые преимущественно принадлежат или контролируются одной или несколькими лицами, находящимися под санкциями правительства Великобритании», - приводит The Verge слова представителя Apple.

Дема отметил, что для исполнения санкционных ограничений компания удалила учетные записи разработчиков, связанные с данными приложениями. Представитель Apple также подтвердил, что пользователи, которые уже загрузили данные приложения, смогут продолжать использовать их.

Напомним, накануне, 26 сентября, Великобритания приняла решение о введении новых санкций в отношении ряда российских предпринимателей, а также представителей руководства государственных банков. Такое решение было принято на фоне проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.