В оренбургском аэропорту из-за погодных условий на четыре часа задержали прямой рейс в Сочи

В Оренбурге из-за непогоды задержали рейс в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оренбурге из-за погодных условий на четыре часа задержали прямой рейс в Сочи. Об этом 56orb.ru сообщили пассажиры, которые находились в аэропорту имени Гагарина, ожидая вылета в южную столицу.

Утро в Оренбурге было влажное и туманное. Вылет должен был состояться 28 сентября 2022 года в 5.10 утра. Пассажиры, прибывшие заранее на пункт регистрации, прождали ее шесть часов. Предварительно им сообщили, что вылететь удастся не раньше 9.30 .

При этом, пассажирам предложили завтрак в аэропорту. Посадку объявили чуть раньше 9.30 местного времени. Рейс выполнял борт авиакомпании Nordwind Airlines. Из Оренбурга в Сочи в сутки выполняется один прямой рейс. Полет до черноморского побережья длится ровно 3 часа.