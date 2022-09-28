Депутаты горсовета Одессы решили не демонтировать памятник Екатерине II Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Депутаты горсовета Одессы в среду, 28 сентября, так и не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника российской императрице Екатерине II.

За решение о сносе монумент проголосовали 17 депутатов (43,59%), не голосовал 21 парламентарий (53,85%), а один воздержался (2,56%). «Решение не принято», - сказано на заседании мэрии.

Сторонник демонтажа депутат Андрей Вагапов во время заседания обвинил российскую императрицу в «уничтожении казачества», предложив заменить памятник основателям Одессы на монумент атаману Запорожской сечи Петру Калнышевскому, а также заявил о необходимости рассмотреть в дальнейшем рассмотреть вопрос демонтажа памятника полководцу Александру Суворову.

Напомним, в начале августа этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к горсовету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Украинский лидер также заявил о необходимости проработать вопрос «очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

Памятник Екатерине II как основательнице Одессы установили в городе в 1900 году, однако его снесли через 20 лет. Тем не менее монумент был восстановлен в 2007 году на Екатерининской площади.