Госдума России рассмотрит проект об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей, проект доступен в электронной базе данных.

"С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Ранее в Госдуму РФ внесли проект постановления об амнистии за административные правонарушения ПДД.

Также ранее на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о полном освобождении ветеранов ВОВ от оплаты коммуналки, об этом писал сайт KP.RU.

Кроме этого, ранее первый замруководителя думской фракции партии Алексей Диденко сообщил, что депутаты ЛДПР в Государственной думе РФ намерены в октябре 2022 года добиваться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.