WSJ: новые санкции США против России могут быть нацелены на АСВ и систему "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена работает над новой серией санкций против России, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, сообщает издание Wall Street Journal.

"Администрация Байдена, в свою очередь, работает над новым пакетом санкций, планирует усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", - уточняет издание. Также, по информации газеты, ограничения коснутся АСВ и системы “Мир”.

Ранее посол посол Антонов назвал санкции США против "Сбербанка" и "Альфа-банка" прямым ударом по россиянам. Он считает, что Вашингтон также нанес ущерб мировой экономике.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.