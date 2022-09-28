Минздрав России поддержал предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав России принципиально поддерживает инициативу о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос следует проработать, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

“Предложение принципиально поддерживаем. Вопрос следует проработать", - отметил Кузнецов.

Ранее член соцкомитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сказал РИА Новости, что врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медвузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.