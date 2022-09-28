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Политика28 сентября 2022 13:57

Кабмин Германии сообщил, что Шольц обещал помочь Зеленскому оружием

Между лидерами двух стран состоялась телефонная беседа
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь, в частности, оружием, сообщили в пресс-службе германского правительства по итогам телефонного разговора, который состоялся сегодня, 28 сентября.

"Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также в защите ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе, поставки вооружения", - уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.