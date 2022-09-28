Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов России

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить вопрос обязанности граждан, которые хотят работать на госслужбе или избираться на выборные должности, иметь военно-учетную специальность. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы сегодня, 28 сентября.

"Нам нужно начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли поступать отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так", - выразил свою позицию Володин.

Кроме этого, он добавил, что избранию на публичные посты также должно предшествовать получение военно-учетной специальности - служба в армии или обучение на военной кафедре.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.