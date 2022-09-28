Более 20 тысяч россиян выехали из страны через КПП "Верхний Ларс"

Активисты грузинской оппозиции протестуют против прибытия граждан России возле погранперехода Земо Ларси Фото: REUTERS

За двое суток границу с Грузией пересекло более 20 тысяч российских граждан. Они сделали это через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, объявив при этом режим повышенной готовности в регионе в связи с сложившейся ситуацией.

"Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.

С 28 сентября в республике ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. В сообщении говорится, что это не коснется местных жителей и тех, кто приехал в Осетию на отдых. Последнее потребуется подтвердить документами.

Глава региона также поручил организовать для людей обогрев, еду, медицинскую и санитарную помощь. "Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети", - добавил Меняйло.

При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил изымать машины сбежавших от мобилизации россиян, которые оставили свои транспортные средства у дороги на “Верхнем Ларсе”.