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Общество28 сентября 2022 15:04

Более 20 тысяч россиян выехали из страны через КПП "Верхний Ларс"

Глава Северной Осетии привел статистику погранконтроля
Владимир РОМАНЕНКО
Активисты грузинской оппозиции протестуют против прибытия граждан России возле погранперехода Земо Ларси

Активисты грузинской оппозиции протестуют против прибытия граждан России возле погранперехода Земо Ларси

Фото: REUTERS

За двое суток границу с Грузией пересекло более 20 тысяч российских граждан. Они сделали это через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, объявив при этом режим повышенной готовности в регионе в связи с сложившейся ситуацией.

"Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.

С 28 сентября в республике ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. В сообщении говорится, что это не коснется местных жителей и тех, кто приехал в Осетию на отдых. Последнее потребуется подтвердить документами.

Глава региона также поручил организовать для людей обогрев, еду, медицинскую и санитарную помощь. "Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети", - добавил Меняйло.

При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил изымать машины сбежавших от мобилизации россиян, которые оставили свои транспортные средства у дороги на “Верхнем Ларсе”.