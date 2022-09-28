Представители ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровой трансформации Фото: REUTERS

Зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов. Участниками мероприятия впервые стали представители Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе совещания участники обсудили оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов, статус подключения ФОИВов и РОИВов к системе “Типовое автоматизированное рабочее место госслужащего” (ТАРМ), внедрение в регионах механизма инвестиционного налогового вычета для телеком-отрасли и ряд других тем.

Кроме этого, на мероприятии обсуждался статус внедрения механизма инвестиционного налогового вычета (ИНВ) для телеком проектов. Благодаря этой мере поддержки обеспечивается качество связи без дополнительного финансирования и инвестиций в работу и обновление сетей.

Ранее сайт KP.RU писал, что ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России. Также сообщалось об итогах референдумов.