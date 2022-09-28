Коллаген - это фибриллярный белок, основа и строительный материал, обеспечивающий прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Врач-ревматолог "ИНВИТРО-Воронеж" Елена Лебедева предупредила о последствиях дефицита коллагена приводит в организме.

Нехватка этого элемента в организме может повышать риск получения травм, грозит снижением эластичности кожи и способна отразиться на состоянии волос. Однако и переизбыток грозит фиброзом органов, предупредила эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам врача, коллаген - это фибриллярный белок, основа и строительный материал, обеспечивающий прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме, в том числе костей, сухожилий, хрящей, связок, кожи и ногтей.

- При недостатке коллагена или при поломках в его структуре, можно выявить такие симптомы: овал лица постепенно провисает, снижается эластичность кожи; мелкие морщинки со временем превращаются в складки и заломы, - предупредила Лебедева.

Кроме того, недостаток коллагена способен провоцировать появление у человека лишнего веса, может приводить к сухости кожи, опущение уголков губ и верхнего века, боли в суставах.

Ранее RT сообщал, что коллаген важен для здоровья костей и сухожилий, зубов, кровеносных сосудов. По словам экспертов, ля синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь.

Тем временем "Известия" напоминают, что лучшими друзьями кожи являются витамин А, фитоэстрогены, цинк, Омега-3 и витамины группы В.