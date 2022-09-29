Мирошник: ЛНР должна войти в состав Российской Федерации в течение недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели.

"Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.

Как Россия будет принимать в свой состав ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области? Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников считает, что все произойдёт так же быстро, как было с Крымом

"Крымом все быстро прошло. И там, кстати говоря, был один Федеральный конституционный закон - по Крыму и Севастополю, здесь все-таки разница есть - четыре региона. Но, в любом случае, никто тянуть не будет. И как раз Крым станет для нас примером", - сказал он в беседе с "Комсомольской правдой"

По его словам, ни у кого нет интереса этот процесс затягивать, так что, думаю, что в начале октября все эти результаты уже будут достигнуты. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU