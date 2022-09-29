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Общество29 сентября 2022 2:14

Умер рэпер Кулио, исполнитель песни Gangsta’s Paradise

Предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Умер рэпер Кулио, исполнитель песни Gangsta’s Paradise

Умер рэпер Кулио, исполнитель песни Gangsta’s Paradise

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рэпер Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший), умер в возрасте 59 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя. Предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Кулио известен по таким хитам, как Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage. На счету исполнителя шесть студийных альбомов, премии «Грэмми», American Music Awards и MTV Video Music Awards. Кстати, альбом Gangsta’s Paradise считается классикой гангстерского рэпа середины 1990-х годов.

Как рассказывал сайт KP.RU, в 2016 году в международном аэропорту Лос-Анджелеса задержали рэпера Кулио. Дело в том, что в сумке 53-летнего музыканты нашли заряженное ружье: сотрудники службы безопасности воздушной гавани обнаружили оружие в багаже артиста, когда тот уже прошел все проверки и сел в самолет.

В результате полиция сняла Кулио с рейса и задержала его за хранение краденого огнестрельного оружия. Согласно информации правоохранителей, рэпер признал, что сумка, в которой нашли ружье, принадлежит ему.