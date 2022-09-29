Умер рэпер Кулио, исполнитель песни Gangsta’s Paradise Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рэпер Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший), умер в возрасте 59 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя. Предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Кулио известен по таким хитам, как Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage. На счету исполнителя шесть студийных альбомов, премии «Грэмми», American Music Awards и MTV Video Music Awards. Кстати, альбом Gangsta’s Paradise считается классикой гангстерского рэпа середины 1990-х годов.

Как рассказывал сайт KP.RU, в 2016 году в международном аэропорту Лос-Анджелеса задержали рэпера Кулио. Дело в том, что в сумке 53-летнего музыканты нашли заряженное ружье: сотрудники службы безопасности воздушной гавани обнаружили оружие в багаже артиста, когда тот уже прошел все проверки и сел в самолет.

В результате полиция сняла Кулио с рейса и задержала его за хранение краденого огнестрельного оружия. Согласно информации правоохранителей, рэпер признал, что сумка, в которой нашли ружье, принадлежит ему.