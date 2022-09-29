В Новосибирске совершена попытка поджога военкомата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание военного комиссариата пытались поджечь в Новосибирске. В окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, подозреваемый задержан.

"29 сентября в 06:25 (02:25 мск) была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска, в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны", - приводит ТАСС сообщение военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева со ссылкой на заявление правительства региона.

Уточняется, что огонь было оперативно ликвидирован, имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который пытался устроить поджог военкомата в Ломоносове. Возгорание произошло на первом этаже дома 1А по Иликовскому проспекту. На здании висела табличка военкомата, но в действительности учреждения там уже не было.

В июне 2022 года двое парней подожгли деревянный военный комиссариат на Уборевича, 23, во Владивостоке. От огня пострадала облицовка исторического здания, которое является памятником архитектуры. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в силовых структурах, по предварительным данным, один парень кинули бутылку с горючей жидкостью в стену дома, а его товарищ, который стоял подальше, достал телефон, чтобы снять все на видео.