В Белом доме ответили на вопрос, почему Байден говорит с умершими

В Белом доме рассказали, почему Байден говорит с умершими Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. Одна из журналисток спросила представителя Белого дома, почему президент США разговаривает с умершими людьми.

"Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся", — приводит слова журналистки РИА Новости.

В ответ Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас "не ее очередь говорить".

Ранее Байден в своем выступлении поблагодарил законодателей от Демократической и Республиканской партий США за их совместные усилия по содействию его плану по борьбе с голодом в Америке. Начав поименно благодарить некоторых членов Конгресса, 79-летний Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски.

- Джеки, ты здесь? Где Джеки? – начал вопрошать президент.

В ответ ему было гробовое молчание.Дело в том, что Валорски, представлявшая в нижней палате Конгресса США штат Индиана, погибла в начале августа в автокатастрофе. В автомобиль, в котором находилась она и ее помощники, врезалась другая машина. От полученных травм 58-летняя Валорски скончалась на месте.

Здоровается с пустотой, называет вице-президента Камалу Харрис главой государства, путает свою внучку с умершим сыном, пугается актера в костюме пасхального кролика. Эти и другие странности поведения 79-летнего президента США Джо Байдена регулярно описывают все мировые СМИ. И зачастую безапелляционно ставят диагноз: ну понятно же, деменция. А на самом деле? Может, он просто веселый пожилой чудак? Мы показали врачам некоторые самые захватывающие видео. И узнали много интересного.