Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что нарушение общественного порядка в регионе спровоцировали украинские спецслужбы.

"Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину", — приводит его слова РИА Новости.

Кстати, Кибервойска Украины, что еще при Порошенко переросли в 72-ой Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), множат методички. Они учат тому, как распространять фейки в России, связанные с объявленной «частичной мобилизацией». Западные психологи, что инструктируют ЦИПсО, делают ставку на зерна толерантности и пацифизма, что сеяли годами в женских и молодежных социальных группах. Сейчас они бомбят запрещенные в России соцсети всевозможными фейками. "Комсомольская правда" рассмотрела наиболее частые фейки в сети.