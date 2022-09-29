Еврокомиссия предложила новый способ ограничения цен на газ в Европе

Флаги Евросоюза развеваются перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: REUTERS

Евросоюз требует установить ограничения цен на газ, в том числе отметить потолок цен на топливо из России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документы Еврокомиссии. Европе важно обеспечить более низкие цены для потребителей.

"Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе.

Брюссель в свою очередь видит несколько решений проблемы ценообразования на энергоносители. Первый - установить максимальный потолок цен а топливо из РФ, второй - ограничить стоимость газа при производстве электроэнергии.

До этого 15 стран Европы поддержали идею ввести ограничения цен на газ. Среди них Бельгия, Болгария, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Хорватия. По их мнению, “потолок цен” позволит справиться с растущей инфляцией и обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в ЕС.