В Турции прошли акции против прекращения обслуживания карт "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая партия «Родина» устроила акцию протеста из-за прекращения обслуживания в банках Турции российской платежной системы «Мир», что произошло под давлением США. Об этом сообщает газета Ayd nl k.

«Партия "Родина" провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы "Мир" ... США, угрожающие России, угрожают и Турции», - сказано в статье.

Участники акции протеста критиковали тот факт, что турецкие государственные банки, вслед за частными, решили поддаться давлению Запада. Как сказал генсек партии Догу Перинчек, выход банков из платежной системы стало «динамитом, заложенным под турецкий туризм и турецкую экономику».

«Санкции против России - это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить», - отметил он.

Напомним, ранее турецкие Denizbank и Isbankasi объявили о прекращении обслуживания карт «Мир», объяснив такое решение антироссийскими санкциями со стороны США и Великобритании, однако крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжали обслуживать карты российской платежной системы. Тем не менее, 28 сентября, появилось сообщение, что прием этих карт прекратили все банки Турции, однако позже появилось уточнение, что банкоматы Ziraat bankasi до сих пор выдают деньги при использовании «Мир».