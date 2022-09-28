Обслуживающих карту «Мир» банков в Турции не осталось, заявили СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банков, которые продолжают обслуживать российскую платежную систему «Мир», в Турции не осталось. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил местный телеканал NTV.

«После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции. На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"», - сообщает телеканал.

Напомним, в минувшую пятницу, 23 сентября, СМИ сообщили, что Вашингтон угрожает турецким банкам санкционными ограничениями за использование карт «Мир», позже появилось сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган собирается принять решение по дальнейшему использованию российской платежной системы в стране.

Как писал сайт KP.RU, накануне турецкие Denizbank и Isbankasi заявили о прекращении обслуживание карт «Мир», указав на введенные США и Великобритании антироссийских санкций. Тем не менее крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжали обслуживать карты российской платежной системы.