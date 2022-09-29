Власти Финляндия закроют границу для российских туристов в ночь на 30 сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии закроют границу страны для российских туристов в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает крупнейшая финская газета Helsingin sanomat.

«Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график», - сказано в публикации, где отмечается, что график уже был предварительно согласован.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на прошлой неделе, 23 сентября, заявил, что власти страны приняли принципиальное решение о запрете въезда российским гражданам с туристическими целями, а также для транзита в другие страны Европейского союза. Кроме того, сообщалось об отмене льготного получения виз по причине владения недвижимостью.

Напомним, с 19 сентября Финляндия была единственной приграничной страной Европейского союза, чья сухопутная граница была открыта для российских граждан.